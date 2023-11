Nachruf: Manfred Deiler hat die Erinnerungsarbeit in Landsberg geprägt

Der Präsident der Europäischen Holocaustgedenkstätte Stiftung ist tot. Der Landsberger wurde 71 Jahre alt.

Er hat die Erinnerungsarbeit in Landsberg wesentlich geprägt. Das frühere KZ-Außenlager Kaufering VII. zwischen Landsberg und Erpfting zu erhalten, es sichtbar und erlebbar zu machen, war sein großes Ziel. Der Landsberger Manfred Deiler hat das Projekt auf den Weg gebracht, seine Verwirklichung erleben, wird er nicht mehr. Denn der Präsident der Europäischen Holocaustgedenkstätte Stiftung ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

In tiefer Trauer gibt die Europäische Holocaustgedenkstätte Stiftung den Tod ihres langjährigen Präsidenten Manfred Deiler (seit 2009) in einer Pressemeldung bekannt. Er sei in der Nacht zum 12. November im Landsberger Klinikum verstorben. „Mit ihm verlieren wir den Hauptakteur der Erinnerungsarbeit in Landsberg und Umgebung“, schreiben Vizepräsidentin Dr. Edith Raim und zweiter Vizepräsident Wolfgang Bechtel. Deiler verdanke die Stiftung die Rettung und Konservierung der letzten originalen Häftlingsunterkünfte auf dem Gelände des ehemaligen Dachauer KZ-Außenlagers Kaufering VII. „Über mehrere Jahrzehnte war er der Motor für die Erforschung und Wissensvermittlung über den KZ-Außenlagerkomplex Kaufering und die Landsberger Zeitgeschichte.“ Mithilfe eines aus Überlebenden, Nachkommen und Forschenden bestehenden internationalen Netzwerks habe Deilers Arbeit Menschen auf der ganzen Welt erreicht.

Manfred Deiler (links) bei einer Diskussion im September 2022 zu „85 Jahre Stadt der Jugend“ mit Wolfgang Hauck und Alexandra Senft im Stadttheater. Foto: Christian Rudnik (Archivfoto)

Als Zeichen seiner Anerkennung hatte der Bezirk Oberbayern Manfred Deiler im Juli die Bezirksmedaille verliehen. Bezirkstagspräsident Josef Mederer sagte über Deiler, er sei ein Mensch, der vor Begeisterung brenne und seine Kraft der Allgemeinheit widme. Deiler habe in herausragender Weise zur Erinnerungskultur in Stadt und Landkreis Landsberg beigetragen und habe diese international weitergetragen. Er sei auch ein Vorbild in Hinblick auf Hartnäckigkeit: „Er gibt nicht auf, wenn eines seiner Vorhaben auf Widerstände stößt. Im Gegenteil, für sein Anliegen wird er zum Kämpfer“, sagte Mederer im Juli.

Das zeigte sich bei der Verwirklichung seines Ziels, im KZ-Außenlager Kaufering VII einen „Gedenk-, Lern- und Informationsort“ zu errichten. Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen: Der Bund stufte Kaufering VII. als „Ort nationaler Bedeutung, der prägend für die Kultur der Bundesrepublik Deutschland ist“ ein. Die Tonröhrenbauten wurden konserviert, die Stiftung bayerischer Gedenkstätten erklärte sich bereit, ein Dokumentationszentrum zu finanzieren und die Stadt ist dabei den Flächennutzungsplan zu ändern und Baurecht zu schaffen.

Seit 1990 engagierte sich Manfred Deiler in der Erinnerungsarbeit in Landsberg

Seit 1990 engagierte sich Manfred Deiler für die Erinnerungsarbeit, zunächst in der „Bürgervereinigung Landsberg im 20. Jahrhundert“, später die der Stiftung. Er, Anton Posset und Michael Strasas publizierten Teile der Forschungsergebnisse der Bürgervereingung in den „Themenheften Landsberger Zeitgeschichte“. Gemeinsam trieben Posset und Deiler den Ausbau der Europäischen Holocaustgedenkstätte voran. Als großen Erfolg verbuchte Deiler zuletzt im Gespräch mit unserer Redaktion auch die Errichtung von Gedenksteinen aus elf europäischen Staaten und die Gestaltung des „Wegs der Menschenrechte und der Menschenwürde“.

