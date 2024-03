Nachwuchs bei den Wildschweinen im Landsberger Wildpark

Gleich 23 Frischlinge erblicken im Landsberger Wildpark das Licht der Welt. Das Forstamt unterstützt die Tiere.

Kurz vor dem Frühlingsanfang erblickten im Lechpark in Landsberg 23 Frischlinge das Licht der Welt. Dabei handelt es sich um Nachwuchs des Keilers „Beppo der Neunte“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Landsberg. Nachdem sich die Bachen tagelang mit dem Nestbau beschäftigt hatten und das Forstamt entsprechendes Material (Stroh, Reisig, Äste und so weiter) hierfür lieferte, hatten sich die Bachen zurückgezogen und beinah zeitgleich 23 Frischlinge zur Welt gebracht.

Wildschweine sind etwa 115 Tage trächtig

Wildscheine haben ein enges Sozialgefüge mit klar geregelten Hierarchien. Die Leitbache gibt den Ablauf vor, heißt es in der Mitteilung. Wenn sie „rauschig“ werde, folgten ihr alle anderen Bachen zeitnah und Keiler Beppo habe viel zu tun. Nach einer mittleren Tragezeit des Wildschweins von rund 115 Tagen erblicken dann die Frischlinge das Tageslicht. Die Bachen sind nach einer gewissen Zeit des Säugens wieder aufnahmefähig, sodass regelmäßig alle etwa sechs Monate neuer Nachwuchs den Lechpark belebt. (AZ)

