Nadel, Faden und ein strahlend gelber Sonnenmantel

Am 24. Oktober durften einige Kinder der Familienoase im Rahmen der Reihe „Was macht eigentlich…?“ der Landsberger Maßschneiderin Ruth Hecking in ihrem Atelier am Spitalplatz über die Schulter schauen. Anschaulich zeigte sie den Kindern, wie der Weg von der skizzierten Idee, über die Auswahl der Stoffe hin zu einem fertigen Kleidungsstück führt. Nachdem fleißig gemalt wurde, durften die Kinder selbst zur Tat schreiten und aus einem glänzenden, leuchtend-gelben Stoff einen Sonnenmantel schneidern, der mit allerhand Blumen, Quasten, Herzen, Tüll und weiteren Stoffstücken dekoriert wurde. Die Meister-Schneiderin versah ihn noch mit einer Kordel für den Hals und nähte die einzelnen Elemente fest auf. Bei der anschließenden Anprobe strahlten die Kinder mit dem „Gute-Laune-Umhang“ um die Wette.

Icon Vergrößern Was macht eigentlich eine Maßschneiderin? Foto: Mandy Czech Icon Schließen Schließen Was macht eigentlich eine Maßschneiderin? Foto: Mandy Czech

„Was macht eigentlich…?“ ist ein monatliches Angebot für Kindergartenkinder. Anmeldungen sind möglich über „Familienoase e.V.“, entweder per Email (kontakt@familienoase.org) oder telefonisch (08191/4289363).

