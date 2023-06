Nächtliche Umleitung auf der A96 zwischen Buchloe und Landsberg

Auf der A96 zwischen Buchloe und Landsberg wird die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten werden in zwei Nächten durchgeführt.

In zwei Nächten müssen Verkehrsteilnehmer auf der A96 zwischen Buchloe und Landsberg eine Umleitung in Kauf nehmen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes, Außenstelle Kempten, mitteilt, wird die Asphaltdeckschicht in Fahrtrichtung München erneuert.

Die Autobahn GmbH führt laut Pressemeldung in zwei Nachtschichten (Montag auf Dienstag, 26. auf 27. Juni, sowie Dienstag auf Mittwoch, 27. auf 28. Juni) jeweils von 20 bis 5 Uhr eine Fahrbahndeckenerneuerung auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Buchloe-Ost und Landsberg-West in Fahrtrichtung München durch.

Der Verkehr wird ab Buchloe-Ost von der A96 auf der Umleitungsstrecke U41 zur Anschlussstelle Landsberg-West und wieder auf die A96 geführt. Die Arbeiten umfassen die Erneuerung der Asphaltdeckschicht auf dem rechten Fahrstreifen auf einer Länge von 3,2 Kilometern. (AZ)

Lesen Sie dazu auch