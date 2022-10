Nächtlicher Hubschraubereinsatz in Landsberg nach Verkehrsunfall

In Landsberg übersieht ein Rollerfahrer einen Fußgänger. Es kommt zum Zusammenstoß. Ein Rettungshubschrauber bringt den Schwerverletzten ins Klinikum.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 29. Oktober, gegen 22.50 Uhr befuhr ein 18-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Landsberg den Pössinger Weg mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Landsberg. Dabei kollidierte er laut Polizeibericht aus noch ungeklärter Ursache mit einem 39-jährigen Spaziergänger und verletzte ihn so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern transportiert werden musste. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt.

Weil nicht sicher war, wie schwer der Fußgänger verletzt ist, wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Im Rahmen der weiteren Aufnahme konnte ermittelt werden, dass der Fahrer des Kleinkraftrades nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis ist. (AZ)

Lesen Sie dazu auch