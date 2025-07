Naturerlebnistag für Familien mit behinderten Kindern

Am Sonntag, den 13. Juli, erlebten zehn Familien mit behinderten Kindern einen unvergesslichen Tag auf dem Stefflsbaur Hof in Kaltental. Bei strahlendem Wetter und in herzlicher Atmosphäre konnten Eltern und Kinder gemeinsam mit ehrenamtlichen Patinnen und Paten einen Tag lang aus dem oft fordernden Alltag ausbrechen und bei liebevoller Verpflegung die Natur genießen. Das besondere Erlebnis wurde durch die großzügige Unterstützung der Schöffel Stiftung ermöglicht. „Uns war es wichtig, dass wir die Familien direkt unterstützen und zwar in Form von Erlebnissen, die Kraft und Leichtigkeit schenken. Viele dieser Familien leisten im Alltag Unglaubliches. Wenn wir mit solchen Tagen ein bisschen Entlastung, Freude und Gemeinschaft ermöglichen können, dann ist das genau im Sinne unserer Stiftung“, bekräftigte Frau Andrea Schöffel, Vorständin der Schöffel Stiftung.

Die Familien erwartete ein liebevoll vorbereitetes Programm auf dem Stefflsbaur Hof. Während die Kinder bei den verschiedensten Aktivitäten aufblühten - viele wollten am Ende gar nicht mehr nach Hause - nutzten die Eltern die seltene Gelegenheit, auf Picknickdecken zu entspannen, sich auszutauschen und einfach mal durchzuatmen. Insgesamt nahmen rund 50 Personen teil, darunter zehn Familien, neun Ehrenamtliche sowie das dreiköpfige Organisationsteam der Lebenshilfe Landsberg. Jede Familie wurde individuell von einer ehrenamtlichen Patin oder einem Paten begleitet. Es entstand Raum für ehrliche Gespräche, neue Kontakte und emotionale Momente. Die Rückmeldungen der Familien waren durchweg begeistert und voller Dankbarkeit. „Es war ein rundum gelungener Tag“, resümiert Anna-Lena Hintermeier, welche die Veranstaltung als Mitarbeiterin der Lebenshilfe Landsberg organsiert hat. „Wir haben gesehen, wie viel diese kleine Auszeit bewirken kann, für die Kinder genauso wie für die Eltern. Unser herzlicher Dank gilt der Schöffel Stiftung, die diese besonderen Tage möglich macht.“

