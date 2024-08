Neubau Landratsamt: Die Suche nach Einsparungen beginnt nach der Sommerpause

Es war ein überraschender Vorschlag, den Landrat Thomas Eichinger (CSU) in der Diskussion um einen sofortigen Planungsstopp für das neue Landratsamt im Landsberger Osten machte. Er hatte vor der Abstimmung im Kreistag angeboten, die Vergabe der nächsten Planungsaufträge zunächst auszusetzen, um in einer Arbeitsgruppe, mit allen Fraktionen, den Planern und Mitarbeitenden der Verwaltung, mögliche Einsparungen bei dem 120-Millionen-Projekt zu diskutieren. Am Ende lehnte eine knappe Mehrheit von 31:28 Stimmen den von der Bayernpartei beantragten sofortigen Stopp der Planungen ab. Wie geht es jetzt weiter? Unsere Redaktion hat dazu Antworten von der Pressestelle des Landratsamts erhalten.

Die Gespräche mit den Planern des Berliner Architektenbüros Hascher Jehle werden sofort nach der Sommerpause, Anfang September, aufgenommen, teilt Pressesprecher Wolfgang Müller auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Nach der jetzigen Konzeption seien zwei Workshops im September und Oktober vorgesehen, diese seien allerdings noch nicht terminiert. Laut Müller wird neben den Planern und Mitarbeitenden der Abteilung Hochbau des Landratsamts der gesamte Kreistag mit dabei sein. „Denn der Kreistag hat ja die Beschlussfassung über den Neubau an sich gezogen“, so Müller.

Wie weit darf die Planung überhaupt verändert werden?

In der Kreistagssitzung Mitte Juli waren Einsparungen bei Form und Baumaterial ins Spiel gebracht worden, beim Hauptgebäude wie bei der versenkten Parkgarage. Die Frage, in welchen Bereichen Einsparungen erreicht werden können, soll laut Pressesprecher Müller im Laufe des Prozesses besprochen werden. Doch wie weit darf die Planung überhaupt verändert werden? Schließlich hat der Entwurf einen Realisierungswettbewerb gewonnen und Mitbewerber ausgestochen, die weitreichende Änderungen anfechten könnten. „Diese juristische Frage ist noch nicht endgültig geklärt“, teilt Müller auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Und gibt es einen Zeitplan, wann die vom Kreistag ausgesetzte Leistungsphase 4 vergeben und das Projekt „Neues Landratsamt“ damit weitergeführt wird? „Auch einen konkreten Zeitplan gibt es noch nicht“, so Müller.

Rund um die Diskussion um die berechneten Kosten für den Neubau des Landratsamts (120 Millionen Euro) waren von Verwaltung und Planer bislang Einsparungsmöglichkeiten im einstelligen Millionenbereich vorgestellt worden. Sie betrafen allerdings das allseits gelobte Energiekonzept, das niemand infrage gestellt hatte. Kernstück des Energiekonzepts ist eine Wärmepumpe mit Energie-Phasen-Eisspeicher. Dieser im Erdreich befindliche Speicher funktioniert wie ein Akku. Im Gebäude sollen Heiz- und Kühlsegel für ein angenehmes Raumklima sorgen.

Beim Thema Einsparungen lohnt sich auch ein Rückblick. Vor knapp drei Jahren wurde der Gewinner des Realisierungswettbewerbs bekannt gegeben, der sich gegen 16 andere eingereichte Entwürfe durchgesetzt hatte. In mehreren Sitzungen hatte sich das 19 stimmberechtigte Mitglieder umfassenden Preisgericht für das Berliner Architektenbüro Hascher Jehle entschieden. Dessen Entwurf sah ein rund 15 Meter hohes, ovales Hybridgebäude vor, das zu einem großen Anteil aus Holz, aber auch aus Beton besteht. Auf insgesamt vier Stockwerken sollen mehrere Abteilungen untergebracht werden. Das Gebäude erinnere in seiner Form an einen „abgeschliffenen Lechkiesel am Eingang der Stadt“, hatte Landrat Thomas Eichinger bei der Bekanntgabe des Siegerentwurfs gesagt. Aufgrund seines Standorts nehme es eine gewisse „Wahrzeichenfunktion“ ein.

Ein Ziel des Siegerentwurfs war die Schaffung einer Holzkonstruktion

Doch wo sind dann Einsparungen möglich? Nicht nur Thomas Eichinger hat an dem Entwurf überzeugt, dass die Themen Nachhaltigkeit und regenerative Energiegewinnung in den Entwürfen des Berliner Büros eine wichtige Rolle spielten. Der Landkreis wolle bei der Bauweise als Vorbild dienen, hatte er vor drei Jahren gesagt. Bleibt das Material. Architekt Professor Rainer Hascher hatte Mitte August 2021 beim Pressetermin anlässlich der Bekanntgabe des Siegerentwurfs gesagt, dass eines der Ziele die Schaffung einer Holzkonstruktion gewesen sei. Diese rückten immer mehr in den Vordergrund.

In der Kreistagssitzung Mitte Juli hatte Geschäftsführer Sebastian Jehle vom Planungsbüros Hascher Jehle Architektur sich unter anderem zu dem Kritikpunkt geäußert, die runde Architektur (Lechkiesel) lasse die Kosten in die Höhe steigen. „Etwas, das schön ist, ist nicht gleichzeitig teurer“, sagte er. Aufgrund der Größe des Gebäudes sei es aus bautechnischer Sicht nicht rund. Es seien die vorgeschriebenen technischen Standards, die das Bauen aktuell teuer machten. Doch diese technischen Standards können wohl kaum verändert werden. Bleibt die offene Frage, wo eingespart werden kann.