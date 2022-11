Landsberg

06:46 Uhr

Kann ein Kommunalunternehmen den Neubau des Landratsamtes beschleunigen?

Plus Der Landrat möchte ein Kommunalunternehmen gründen, um den Bau des neuen Landratsamts in Landsberg zu beschleunigen. Warum dieses Vorhaben auch kritisch gesehen wird.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Der Neubau des Landratsamts am Penzinger Feld in Landsberg soll Schätzungen zufolge rund 80 Millionen Euro kosten. Vor gut einem Jahr brachte Landrat Thomas Eichinger ( CSU) die Gründung eines Kommunalunternehmens ins Spiel, das die Abwicklung des Projekts beschleunigen soll. Damit könnten nicht nur eine bessere und effizientere Umsetzung gewährleistet werden, sondern auch mehr Transparenz hinsichtlich der Kostenentwicklung. Jetzt stand dieses Vorhaben bei der ersten Haushaltsberatung von Kreisausschuss und Finanzausschuss des Kreistags in der Kritik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen