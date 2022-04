Landsberger Inselbad: Vom neuen Restaurant führt kein Weg ins Bad

Der neue Entwurf für das Inselbad wird im Landsberger Stadtrat vorgestellt. Eine entscheidende Veränderung steht dem Freibad damit bevor.

Aufgrund der geplanten Doppelnutzung des Inselbads in Landsberg sollen Bad und Restaurant voneinander getrennt zugänglich sein. Das ist das Fazit der jüngsten Stadtratssitzung.

Die Sanierung des Landsberger Inselbads wird bereits seit 2015 diskutiert. In einer Umfrage vor fünf Jahren wünschten sich Bürger und Bürgerinnen in Landsberg, dass das jetzige Konzept als Familienbad erhalten bleibt und modernisiert wird. Am Mittwoch, 27. April, stellten Hagen Pohl von Pohl ZT Architekten aus dem Öztal und Professor Matthias Loebermann, Mitglied des Gestaltungsbeirats der Stadt, den überarbeiteten Entwurf vor.

Landsberger Inselbad: Restaurant und Bad werden getrennt

Nach dem sich in einem ersten Entwurf laut dem Stadtrat nicht der Charme des Inselbads wiedergefunden habe, war das Ziel nun, die städtebaulich prominente Stelle mit ihrem Ausblick auf das Lechwehr, die Altstadt und den Mutterturm gerecht zu werden. Nach zwei Workshops des Gestaltungsbeirats mit dem beauftragten Architektenbüro, sieht der favorisierte Vorentwurf das Gebäude als einen zweigeschossigen Baukörper mit einer Ganzjahresnutzung für die Gastronomie und Veranstaltungen im Obergeschoss vor. Im Erdgeschoss und damit mit einem direkten Zugang zum Bad soll ein Kiosk realisiert werden. Durch einen eigenen Aufgang zum Restaurant wollen die Planer den Altstadtzugang am neuen Lady-Herkomer-Steg aufwerten.

Das "marode Bestandsgebäude", wie es Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in der Sitzung nannte, soll komplett ersetzt werden. Nur der Keller soll erhalten bleiben. Das neue, ebenfalls Pavillon artige Gebäude, soll sich auf den ursprünglichen Charakter beziehen und diesen in 21. Jahrhundert transformieren, erwähnte Baumgartl.

Eine zweite Haut in Form einer perforierten Fassade ist als Sonnen- und Sichtschutz für das Lokal und dessen Gäste gedacht. Mit Wirten und einer Beratungsfirma für Gastronomie habe man sich über die Größe des Lokals beraten, mit dem Ergebnis, dass bis zu 200 Personen darin Platz finden sollen.

Gesamtkosten für Inselbad und Gastronomie in Höhe von knapp 20 Millionen Euro

Auch die Beckenlandschaft ist im Vorentwurf neu aufgeteilt. Die Becken erhalten darin mehr Abstand; der Kleinkinderbereich wandert an das nördliche Ende des Areals. Eine Animation zeigt: Ab 10 Uhr soll es trotz des flächigen Obergeschosses keinen Schattenwurf auf die Pools und Terrasse geben.

So sieht der neue Vorentwurf des Architekturbüros Pohl die Beckenanordnung vor. Foto: Pohl Zt Gmbh

Die Kostenschätzung sei schwierig, betonte Architekt Pohl, der Bau spiele derzeit verrückt. Die aktuelle Kostenschätzung liegt bei 16,5 Millionen Euro für das Inselbad. Für die Gastronomie im Obergeschoss werden zusätzlich 2.8 Millionen Euro fällig,w as einen Gesamtbetrag von rund 19,3 Millionen Euro beträgt. Durch die Trennung der Bereiche werde das Inselbad allein günstiger im Vergleich zum ersten Entwurf mit Kosten von rund 18 Millionen, merkte der Architekt an.

Trotz Diskussionen über die getrennte Doppelnutzung stimmten der Stadtrat einstimmig dafür, die Leistungsphase drei der Planung inklusive Kostenberechnung in Auftrag zu geben.