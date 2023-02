Neue E-Ladestationen in der Parkgarage in der Lechstraße

Die Stadtwerke Landsberg richten neue E-Ladestationen ein. Wo Nutzer künftig Strom tanken können.

Parken und Laden in der Innenstadt ist in Landsberg nun für noch mehr Elektrofahrzeuge möglich. Die Stadtwerke Landsberg haben die Ladepunkte in der Parkgarage Lechstraße von zwei auf zehn erweitert.

Die Wallboxen befinden sich auf Parkdeck C, ganz in der Nähe der Ausfahrt, teilt das Kommunalunternehmen in einer Pressemeldung mit. Thomas Gotschlich, Projektleiter technischer Vertrieb und verantwortlich für Elektromobilität bei den Stadtwerken, erläutert: „Wer in der Innenstadt unterwegs ist, kann hier bequem während des Stadtbummels parken und dabei laden.“ Bis zu zehn Elektrofahrzeuge könnten gleichzeitig Strom tanken. Mit dieser Erweiterung steige die Zahl der von den Stadtwerken betriebenen Ladepunkte in Landsberg auf 26.

Der Ladevorgang in der Lechgarage funktioniert laut Stadtwerken mit allen gängigen Ladekarten, als spontanes Ad-hoc-Laden und – besonders günstig für registrierte Stromkunden der Stadtwerke – mit der App „Ladeverbund+“. Denn der kommunale Energiedienstleister ist Mitglied des Ladeverbunds. Wer sich in der App mit der eigenen Stromkundennummer registriert, profitiert vom vergünstigten Tarif: 63,00 Cent pro Kilowattstunde. Abgerechnet werden die Ladevorgänge mit der App über SEPA-Lastschriftmandat. Für Ad-hoc-Laden beträgt der Preis 70,00 Cent pro Kilowattstunde. Das geht ohne App, indem einfach der QR-Code am Ladepunkt gescannt wird, bezahlt wird über Kreditkarte, teilen die Stadtwerke mit. (AZ)

