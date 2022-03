Neue Gastro-Pläne für den Landsberger Bürgerbahnhof

Plus Zwei Jahre steht das Lokal im Landsberger Bahnhofsgebäude bereits leer. Das soll sich nun ändern.

Seit zwei Jahren ist der Landsberger Bürgerbahnhof zu. Doch das wird sich bald ändern: Für den Gastronomiebetrieb im Erdgeschoss des alten Gebäudes hat sich ein neuer Pächter gefunden. Was sein Konzept ist und wann das Lokal wieder öffnen soll.