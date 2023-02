Neue Maßnahme für die gefährliche Kreuzung am Katharinenberg

Plus Unterhalb des Katharinenbergs in Landsberg ereignen sich immer wieder Unfälle. Jetzt wird über den Radfahrstreifen diskutiert.

Seit den Weihnachtsferien warnen Schilder vor der Gefahrenstelle unterhalb des Katharinenbergs in Landsberg. Dort war es immer wieder zu Unfällen gekommen, weil Autofahrer bergab fahrende Radfahrende übersehen hatten. Im August vergangenen Jahres endete ein solcher Unfall tödlich. Jetzt wurde im Bauausschuss des Stadtrats über eine Verlegung des Radfahrstreifens auf die andere Straßenseite beraten. Umgesetzt wird diese Maßnahme aber nicht, sondern ein Vorschlag von Verkehrsreferent Karl Egger (Grüne).