Neue Organisation bei der Selbsthilfegruppe ProThesenBewegung in Landsberg

Nach 15 Jahren tut sich was bei der Selbsthilfegruppe. 2010 hat Michaela Bienert die Selbsthilfegruppe für Arm- und Beinamputierte gegründet und erfolgreich geführt. Mit viel Engagement und Herzblut. Und viel Zeit für Organisation und zuletzt für die Gründung von 2 Neugründungen in Augsburg und Memmingen und Reaktivierung von München. Inzwischen ein Full-Time-Job. Michaela „Biene“ Bienert will kürzertreten und hat sich 2 Co-Partner an Bord geholt. Markus Pohanka und Bernd Schwarz, beide schon lange Mitglieder in der Gruppe und mit Organisationserfahrung. Beide wollen „Biene“ deutlich unterstützen, damit sie wieder mehr Zeit für sich und ihre Familie hat. Die 3 neuen Selbsthilfegruppen haben inzwischen eigene Gruppenleiter*innen, die selbstständig agieren.

Michaela Bienert will ihre Erfahrung und ihr umfangreiches Netzwerk natürlich weiter einbringen, aber eher auf „Sparflamme“. Pohanka und Schwarz haben u.a. schon stark bei der Organisation der 4-tägigen Busreise der Gruppen nach Wien mit Besichtigungen und Vorträgen mitgearbeitet. Jetzt möchten die beiden intensiv mit anpacken und Vorträge, Ausflüge und Feiern mitorganisieren. Zu den zeitraubenden Aufgaben gehört aber auch viel Administration.

Kern in der Selbsthilfegruppe ist das regelmäßige Treffen im Restaurant Il Lago di Garda, Hindenburgring 64 an jedem 1. Mittwoch im Monat um 18 Uhr. Da ist immer was los, meist mit ca. 15 Personen von insgesamt 35, mit Informations- und Erfahrungsaustausch, Ratschlägen, Neuerungen, Planungen, netten Leuten, positive Stimmung und reichlich gute Informationen, die einen weiterbringen. Auch nachzulesen im Internet auf der Website der Gruppe www.pro-thesen-bewegung.com. Mit Berichten, Informationen, Kommentaren und vielen Bildern.

Auf jeden Fall freut sich das neue Führungsteam Michaela Bienert, Markus Pohanka und Bernd Schwarz auf die Zusammenarbeit in der Gruppe . Und natürlich auch auf die Arbeit mit den 3 anderen Pro-Thesen-Bewegungen. Und viel Zuspruch von neuen Interessenten.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.