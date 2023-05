Neue Schnellladesäule der Stadtwerke eingeweiht

Am Infanterieplatz in Landsberg können Elektrofahrzeuge mit DC-Technologie geladen werden. Weitere Ladepunkte sind geplant.

Die Stadtwerke Landsberg haben eine neue Schnellladesäule offiziell in Betrieb genommen. Am Infanterieplatz können E-Mobilisten laut Pressemeldung ab sofort mit der schnellen DC-Technologie laden.

Vor Ort waren Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, Verwaltungsratsvorsitzende der Stadtwerke, Gerald Nübel, technischer Vorstand, sowie Cornelia Schmidt, Leiterin Vertrieb & Marketing, und Projektleiter Thomas Gotschlich, der bei den Stadtwerken zuständig ist für den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Doris Baumgartl betonte: „Die Lage mitten im Herzen von Landsberg ist optimal. Das bietet einen echten Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt und natürlich auch für unsere Ausflugsgäste.“ Gerald Nübel fügte an: „Wir investieren kontinuierlich in den Ausbau der Ladeinfrastruktur, um den Umstieg auf klimafreundliche E-Mobilität attraktiv zu machen.“ Im März hat der Verwaltungsrat der Stadtwerke dem sukzessiven Bau von 15 weiteren Ladesäulen im Stadtgebiet zugestimmt. Aktuell läuft noch die Standortauswahl der neuen Ladepunkte.

Bis zu zwei Fahrzeuge können aufgeladen werden

Die Schnellladesäule ermöglicht laut Pressemitteilung das komfortable Aufladen von bis zu zwei Fahrzeugen. An einem Ladepunkt gehe es mit der Gleichstromtechnologie (DC) und 50 Kilowatt besonders zügig. Je nach Fahrzeug fülle sich der Akku bis zu drei Mal schneller als an gewöhnlichen Ladesäulen. Denn beim DC-Laden wird der Strom schon in der Säule in Gleichstrom umgewandelt und nicht erst im Auto, wie es beim AC-Laden der Fall ist, teilen die Stadtwerke mit. Das erhöhe die Geschwindigkeit. Der Bezahlvorgang an der neuen Ladesäule ist wie bei allen Ladepunkten der Stadtwerke mit allen gängigen Ladekarten möglich. (AZ)

