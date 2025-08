Neue Trikots für den SV Erpfting

Große Freude bei den Spielern aus Erpfting und Igling in der U13. Dank eines großzügigen Trikot-Sponsorings von Thomas Kleinert von der Firma Glas Krötz aus Landsberg können die Nachwuchskicker auf dem Platz nicht nur durch hochklassigen Fußball glänzen, sondern erstrahlen jetzt auch in modernen neuen Jerseys. So macht das Kombinieren und Tore schießen gleich noch viel mehr Spaß.

Die Trikots erstrahlen in den Vereinsfarben des SV Erpfting und reihen sich optisch perfekt in den neuen Look der Jugendfußballabteilung ein. Denn langsam aber sicher spielen alle Nachwuchsmannschaften beim SVE im gleichen Trikot-Design, was auf den hiesigen Fußballplätzen ein tolles Bild abgibt. Ohne Unterstützung in Form von Sponsorengeldern wäre dies jedoch nicht möglich. Deshalb ist der SV Erpfting unglaublich dankbar für das langjährige und großzügige Engagement von Thomas Kleinert. Mit seiner Firma Glas Krötz ist er einer der treusten Sponsoren des Vereins und maßgeblich am Erfolg und dem guten Standing der Jugendfußballabteilung beteiligt.

