Neue Trikots für die weibliche A-Jugend

Mädchen-Handball findet beim TSV Landsberg viel Zuspruch. Zurzeit sind sieben weibliche Teams im Spielbetrieb, von der D-Jugend bis zu den ältesten in der A-Jugend. Und wer spielt braucht die richtige Ausrüstung, einen Ball - und vor allem auch Trikots! Die werden so manches Mal auch strapaziert. Da ist es eine willkommene Unterstützung, wenn Sponsoren eine neue Ausstattung finanzieren - so wie jetzt bei der weiblichen A-Jugend. Vor kurzem übergab Frau Tjasa Gelb Toth für die Katharinen Apotheke, die Römer Apotheke und die Lechrain Apotheke neue Trikots an das Team. Trainer Christoph Stöcker und die ganze Mannschaft bedanken sich herzlich für die neue Ausstattung in den Vereinsfarben.

