Neue Warnhinweise am Katharinenberg – dennoch gibt es einen Unfall

Unterhalb des Katharinenbergs in Landsberg gibt es immer wieder Unfälle mit Radfahrenden. Jetzt erneut, trotz vieler Warnhinweise.

Seit einigen Wochen sind die Hinweise auf die Gefahrenstelle an der Ecke Katharinenstraße/Dominikus-Zimmermann-Straße in Landsberg komplett. Zuletzt wurden auf dem roten Fahrstreifen für Radfahrende zwei Piktogramme aufgebracht. Dennoch hat sich am Montagnachmittag ein für diese Stelle typischer Unfall ereignet, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Seit den Weihnachtsferien warnen Schilder vor der Gefahrenstelle unterhalb des Katharinenbergs. Dort war es immer wieder zu Unfällen gekommen, weil Autofahrer bergab fahrende Radfahrende übersehen hatten. Im August vergangenen Jahres endete ein solcher Unfall tödlich.

Ernst Müller, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung, hatte Anfang Dezember im Stadtrat gesagt, dass sich in den vergangenen vier Jahren im Kreuzungsbereich vier leichte und drei schwere Unfälle ereignet hätten. Die Unfälle lassen sich laut Müller in drei Kategorien einteilen. In allen drei Kategorien werde der bergab radelnde Radfahrende von Autofahrenden übersehen: von einem Autofahrenden, der stadtauswärts fährt und links in die Dominikus-Zimmermann-Straße abbiegt, der stadteinwärts fährt und rechts in die Dominikus-Zimmermann-Straße abbiegt und der aus der Dominikus-Zimmermann-Straße ausfährt.

An der Ecke Katharinenstraße/Dominikus-Zimmermann-Straße wird mit mehreren Warnhinweisen vor der Gefahrenstelle gewarnt. Foto: Thorsten Jordan

Um die Situation an der Einmündung zu entschärfen, wurden Anfang Dezember mehrere Maßnahmen beschlossen. In der Dominikus-Zimmermann-Straße wurde eine Haltelinie vor dem roten Radfahrstreifen aufgebracht, um Autofahrer noch deutlicher auf Radfahrer hinzuweisen. Ein seitliches Stoppschild verstärkt diesen Hinweis. Damit die Autofahrer genügend Platz zum Halten haben, gibt es vor dem Bereich ein absolutes Halteverbot. Das Schild „Achtung Radfahrer“ soll die Aufmerksamkeit der aus der Dominikus-Zimmermann-Straße kommenden Verkehrsteilnehmer auf die querenden Radfahrer auf der Katharinenstraße noch mehr erhöhen. Vor der Haltelinie in der Dominikus-Zimmermann-Straße wurde zusätzlich ein Piktogramm „Achtung Radfahrer“ auf der Straße angebracht werden.

Radfahrende, die auf der Katharinenstraße stadteinwärts fahren, sollen mit einem „Achtung Gefahrenstelle“-Schild vor dem Kreuzungsbereich sensibilisiert werden. Zudem wurden nun auf dem roten Fahrstreifen zwei Piktogramme mit dem gleichen Warnhinweis aufgebracht.

Autofahrer übersieht Radfahrerin beim Abbiegen

Dennoch hat sich am Montagnachmittag wieder ein für die Stelle typischer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei wollte ein 45-jähriger Autofahrer von der Katharinenstraße nach rechts in die Dominikus-Zimmermann-Straße abbiegen. Dabei übersah er eine stadteinwärts fahrende Fahrradfahrerin. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und kollidierte mit der Beifahrerseite des Autos. Beim Sturz wurde sie leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf über 1500 Euro.