Neuer Bauhof-Standort wäre eine richtige Entscheidung

Sanierung, Modernisierung, Erweiterung: Die Pläne für den städtischen Bauhof in der Spitalfeldstraße sind vielfältig und schon lange in der Diskussion in Landsbergs Stadtrat und Verwaltung. Zuletzt wurde 2020 vorgestellt, wie die Veränderungen aussehen könnten. Doch seither hat sich nichts getan. Und das ist im Nachhinein vielleicht gut so, denn das Areal an der Schwiftinger Straße, für das der Stadtrat nun die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen hat, erscheint wesentlich geeigneter für einen Neustart.

Thomas Wunder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis