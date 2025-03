Neuer Beirat der Stadtjugendkapelle

Die Stadtjugendkapelle Landsberg hat einen neuen Beirat gewählt, der im kommenden Geschäftsjahr die Organisation des Orchesters gestalten wird. Bereits Ende November wurde in der Mitgliederversammlung des Orchesters der Beirat für das Geschäftsjahr 2025 gewählt, der nun offiziell durch die Stadt Landsberg bestätigt wurde.

Alexandra Loheit wurde einstimmig als Geschäftsführung für das bereits fünfte Jahr in Folge gewählt. Unterstützt wird sie in diesem Jahr von Adél Hegedús, die als zweite Geschäftsführerin neu in den Beirat gewählt wurde. Außerdem wurden Vera Langer als Chronistin, Markus Wagner als Notenwart, sowie Timo Bissinger als Instrumentenwart in ihren Ämtern bestätigt. Viktoria Loheit gibt ihren Posten der zweiten Geschäftsführerin ab und besetzt in diesem Jahr das Amt der Kassierin. Der Beirat wird in diesem Jahr neu unterstützt durch Felix Munk als Uniformwart, Benedikt Zimmermann als Notenwart und Laura Faasse als Schriftführerin. Auch Hans-Günter Schwanzer wurde vom Orchester einstimmig erneut in seiner Funktion als Dirigent bestätigt, womit für ihn bereits das 35. Jahr als Dirigent der Stadtjugendkapelle anbricht.

