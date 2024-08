Neuer Rekordumsatz bei Rational in Landsberg

Der Rational-Konzern mit Sitz in Landsberg ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Jetzt hat das Unternehmen seinen Bericht zum ersten Halbjahr 2024 veröffentlicht und eine durchweg positive Bilanz gezogen. „Die Zahlen des ersten Halbjahres 2024 sind wie gewohnt sehr stark“, wird Rational-Chef Dr. Peter Stadelmann in einer Pressemeldung zitiert. Über allen Finanzkennzahlen stünde jedoch der Kunde. Umso mehr freue es ihn, dass die Kundenzufriedenheitsumfrage erneut sehr gute Ergebnisse zeige.

Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt über 2600 Mitarbeiter, davon rund 1.500 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. „Mit Umsatzerlösen in Höhe von 294,8 Millionen Euro übertrafen wir das Vorjahresquartal um sechs Prozent und erzielten auf Quartalsbasis einen neuen Rekordwert“, so CFO Jörg Walter zur aktuellen Lage. Nach sechs Monaten 2024 habe der Umsatz bei 581,2 Millionen Euro und damit vier Prozent über dem Vorjahreswert von 560,8 Millionen Euro gelegen.

Laut Pressemeldung erlebte Rational im ersten Halbjahr 2024 eine starke Nachfrage aus Asien, wobei die Region dank erfolgreicher Entwicklungen in China und Japan um 13 Prozent wuchs. Im Heimatmarkt Deutschland lagen die Umsatzerlöse vier Prozent unter dem Vorjahr. „Der Grund für den leichten Rückgang ist vor allem der hohe Umsatz in Deutschland im ersten Quartal des Vorjahres, der wesentlich vom Abbau des damals hohen Auftragsbestands geprägt war. Im zweiten Quartal normalisierte sich diese Situation in Deutschland bereits wieder“, ergänzt Jörg Walter.

In den vergangenen zwölf Monaten hat Rational 170 neue Mitarbeiter eingestellt

„Wir sehen ein großes, freies Marktpotenzial für unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir wissen, dass diese in vielen Fällen erklärungsbedürftig sind und benötigen deshalb für die Erschließung dieses Potenzials insbesondere kundennahe Kollegen im Vertrieb“, erklärt Dr. Peter Stadelmann. In den letzten zwölf Monaten habe der Konzern rund 170 neue Mitarbeiter eingestellt. Die Angestellten dürfen sich über eine weitere Gehaltserhöhung freuen, teilt das Unternehmen mit. Heuer erfolge eine Gehaltserhöhung von zwei Prozent. Die in Deutschland angestellten Mitarbeiter erhalten zudem eine Inflationsausgleichsprämie von 1000 Euro.

„Unser Ziel ist es, den Menschen in der Groß- und Gewerbeküche den größtmöglichen Nutzen zu bieten. Um dies zu ermöglichen, fragen wir regelmäßig unsere Kunden, ob sie Rational an Ihre Geschäftspartner, Freunde oder Bekannte weiterempfehlen können. Das Ergebnis wird ausgedrückt durch den Net Promoter Score oder kurz NPS“, erklärt der Rational CEO. Mit einem NPS von 60 Punkten im Jahr 2024 bleibe das Unternehmen weiterhin führend bei der Kundenzufriedenheit. (AZ)