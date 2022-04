Neuer Treffpunkt in Landsberg für Geflüchtete aus der Ukraine

Geflüchtete Ukrainer kommen künftig im Sportzentrum zusammen. Geboten ist eine Plattform zur Begegnung und Information.

Bisher haben sich 886 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, im Landkreis Landsberg registriert (Stand 1. April). Wie berichtet, tauschten sich einige von ihnen erstmals Mitte März im Gemeindesaal der evangelischen Christuskirche in Landsberg mit Helferinnen und Helfern aus. Laut Mitorganisator Stephan Krebs sollen die wöchentlichen Treffen nun größer aufgezogen werden und in der Wandelhalle im Sportzentrum stattfinden. Inzwischen gibt es auch eine Website, auf der aufkommende Fragen geklärt werden.

Das „Ukraine Forum Landsberg“ (www.ua-forum.de) soll eine Plattform für Begegnung und Information sein, heißt es auf der Internetseite, die sowohl in deutscher als auch in ukrainischer Sprache aufrufbar ist. Zum Team dahinter gehören – neben Stephan Krebs – Bennet Pflaum, Stefan D’Amore, Clarice Henry und Dorle Müller.

Schon viele Anmeldungen für das nächste Treffen

Auf der Startseite können sich Interessierte für die wöchentlichen Treffen des Ukraine-Forums anmelden, der nächste Termin ist am Donnerstag, 7. April, ab 15 Uhr erstmals in der Wandelhalle im Sportzentrum geplant. „Einen Tag nachdem das Ganze publik wurde, waren schon 60 Anmeldungen da“, sagt Stephan Krebs. Anmelden kann man sich über ein Fenster auf der Startseite, die Organisatoren können so besser planen.

Die Ukrainerinnen und Ukrainer sollen durch die regelmäßig stattfindenden Treffen Kontakte knüpfen und Freunde finden. Außerdem werden viele offene Fragen geklärt – beispielsweise, wie man ein Bankkonto eröffnet, wo Sprachkurse angeboten werden oder es einen Tierarzt gibt. Dazu sollen auch Vertreter des Landratsamts und der Stadt vor Ort sein und Auskünfte geben.

Auch ehrenamtliche Helfer sind willkommen

Stephan Krebs hat nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine mit seiner Frau selbst eine geflüchtete Familie – inklusive zweier Hunde und einer Katze – in seinem Haus in Landsberg aufgenommen. „Wir sind nun wie eine große WG“, sagt er gegenüber unserer Redaktion. Sich mit anderen Gastfamilien zu vernetzen und einen Ort der Begegnung zu schaffen, sei eine schöne Sache.

Die Treffen des Ukraine-Forums sollen sich auch an Interessierte richten, die sich auf andere Weise einbringen möchten. „Ehrenamtliche Helfer können beispielsweise Botengänge machen – dafür fehlt den Geflüchteten oft noch die Sprache“, sagt Stephan Krebs.