Neues Kapitel für Martin Stadler

Martin Stadler, langjähriger Bewohner der Lebenshilfe Wohnheims 5/Haus 5, genießt seit Kurzem seinen wohlverdienten Ruhestand. Mit dem Übergang in den Ruhestand hat sich für Martin vieles verändert – vor allem hat er jetzt mehr Zeit, um seine Mobilität und Selbstständigkeit weiter auszubauen. Um seinen Bewegungsradius zu erweitern und alltägliche Aufgaben eigenständiger zu erledigen, hat sich Martin nach dem Ausfall seines alten Rollers für ein Seniorenmobil entschieden.

Das Seniorenmobil bringt im Vergleich zu einem Roller erhebliche Vorteile mit sich, insbesondere in Bezug auf Balance und Stabilität. Martin kann nun sicherer und bequemer Einkäufe erledigen, Arztbesuche unternehmen und die Umgebung erkunden. Diese neu gewonnene Freiheit bringt jedoch auch eine erhöhte Eigenverantwortung mit sich. Aus diesem Grund absolviert Martin derzeit einen Fahrfitnesscheck, unterstützt von Herrn Stefan Kandler von der Fahrschule Mayr. Herr Kandler ist ein erfahrener Fahrlehrer und Sicherheitstrainer. Momentan befindet sich Martin im ersten Ausbildungsabschnitt, in dem er gemeinsam mit Herrn Kandler seine nähere Umgebung rund um das Wohnheim erkundet. Bei den Fahrstunden fährt Martin mit seinem Seniorenmobil, während Herr Kandler auf dem Fahrrad nebenher fährt. So können potenzielle Gefahrensituationen sofort erkannt, geübt und direkt besprochen werden. Im Anschluss übt Martin die Fahrtstrecken selbstständig.

Im September und Oktober folgt dann der zweite Ausbildungsabschnitt, bei dem die Landsberger Innenstadt und das Gewerbegebiet im Fokus stehen. Martin blickt gespannt auf die kommenden Fahrten: „Es ist schön, dass ich durch das Seniorenmobil wieder mehr Freiheit gewonnen habe. Der Fahrfitnesscheck gibt mir die Sicherheit, die ich brauche, um mich auch in neuen Umgebungen sicher zu bewegen.“

Informationen zu Stefan Kandler www.saferide-fahrtraining.de