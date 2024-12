Neues Landratsamt: Eine Zwickmühle für so manchen Kreisrat

Die Macht der Zahlen: Beim neuen Landratsamt wird sie immer größer und es ist auch gut so, wenn die Bürgerinnen und Bürger sich nicht alles vorsetzen lassen und mal kritisch nachfragen. Momentan führt die Macht der Zahlen aber ein wenig dazu, dass man noch verwirrter wird und sich nicht mehr auskennt. Was stimmt denn nun bei all den Ausführungen? Kostet das neue Landratsamt im Osten der Stadt nun 120 Millionen Euro oder gar 200 Millionen oder noch mehr und wer hat eigentlich recht? Ist es wegen der zu erwarteten Mieterhöhungen sinnvoller, jetzt zu bauen, zu warten oder lieber gleich billiger bauen? In vielen Leserbriefen wird das Thema gerade aufgegriffen, und wir freuen uns über die Diskussion unserer Leserinnen und Leser. Im neuen Jahr werden wir Landrat Thomas Eichinger (CSU) und die Bürgerinitiative zu Wort kommen und ihre Argumente darlegen lassen, um ein ausführliches Bild zu zeichnen. Geplant ist auch ein gemeinsames Interview im LT mit Landrat Thomas Eichinger und der Bürgerinitiative im Januar.

Alexandra Lutzenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landratsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Eichinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis