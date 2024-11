Neues Landratsamt: Wie in Landshut gebaut wird

Am Freitag entscheiden Kreisausschuss und Kreistag über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens, das den sofortigen Stopp der Planungen für ein neues Landratsamt im Landsberger Osten fordert. Gleichzeitig soll dem Bürgerbegehren ein Ratsbegehren entgegengesetzt werden. Die Gegner kritisieren in erster Linie die errechneten Kosten in Höhe von 120 Millionen Euro, die den Landkreis und seine Gemeinden über Jahre belasten würden. In der Diskussion werden auch immer wieder Vergleiche mit ähnlichen Bauprojekten gezogen, wie etwa das neue Landratsamt des Landkreises Landshut. Wird dort im Vergleich zu Landsberg günstiger gebaut?

Das fragt sich auch LT-Leserin Hildegard Schülke, die unsere Redaktion zuletzt an das Bauprojekt in Niederbayern erinnert hat. Wir haben deswegen mit Carina Weinzierl, der Pressesprecherin des Landratsamts Landshut, gesprochen. Sie begleitet das Projekt „Neubau Landratsamt Landshut“ von Beginn an. Der Grundsatzbeschluss, ein neues Landratsamt auf einer Fläche im Markt Essenbach außerhalb von Landshut zu errichten, sei 2020 gefasst worden. Damals sei auch eine Kostendecklung für die reinen Baukosten in Höhe von 75 Millionen Euro beschlossen worden. Aufgrund des kräftigen Anstiegs des Baukostenindex wurde die Deckelung an die Preisentwicklung gekoppelt. Mittlerweile geht man im Landratsamt in Landshut von einer leichten Kostensteigerung aus, so Weinzierl.

Das neue Landratsamt des Landkreises Landshut ist als Schmetterlingsbau konzipiert, bietet rund 600 Arbeitsplätze und wird in einer Mischung aus Holz- und Betonbauweise errichtet. Das Gebäude hat laut Weinzierl KfW-40-Standard, einen Energiespeicher und Fotovoltaikanlagen auf den Dächern. „Es ist kein Luxusbau, sondern ein funktionaler Bau“, sagt die Pressesprecherin unserer Redaktion. Im Vergleich zu Landsberg ist aus ihrer Sicht zu beachten, dass sich die Baukosten in den vergangenen Jahren deutlich erhöht hätten und auch der Darlehenszins gestiegen sei. Im Mai nächsten Jahres soll das Gebäude in Essenbach bezugsfertig sein, Spatenstich war im Mai 2022.

Auch im neuen Landratsamt Landshut ist ein Atrium geplant. Foto: dasch zürn + partner

Eine Delegation aus Landsberg hat sich heuer bereits über den Neubau in Landshut informiert. Das im Landsberger Osten geplante neue Landratsamt hat eine ovale Form und würde ebenfalls aus Holz und Beton errichtet. Es soll Platz für 495 Mitarbeitende bieten. Fotovoltaikanlagen sind auf dem Parkdeck vorgesehen und ein Eis-Energiespeichersystem soll als effiziente Wärmequelle für Sole-Wasser-Wärmepumpen dienen. Die errechneten Kosten für den Neubau inklusive Parkdeck liegen bei 120 Millionen Euro. Diese sollen komplett über Kredite finanziert werden. Die Kämmerei des Landratsamts rechnet mit Zins und Tilgung in Höhe von rund 4,4 Millionen Euro im Jahr.

Ein anderes Projekt zieht Andreas Braunegger, CSU-Kreisrat und Bürgermeister von Denklingen, als Vergleich heran: Den Neubau der Arbeitsagentur in Köln, der 2018 bezogen wurde, rund 600 Arbeitsplätze bietet und aus 400 Raummodulen besteht. Zuletzt hatte Braunegger bei der Bürgerversammlung in Denklingen über diese Alternative gesprochen. Deren Stahl-Modulweise sei wesentlich günstiger als die vorgesehene Bauweise für den Neubau des Landratsamts in Landsberg.