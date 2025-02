Neues Outfit für die Damen 4 der Lechrain Volleys.

Dank Meilenstein Therapie & Training laufen die Mädels der Lechrain Volleys jetzt in brandneuen Trikots auf – für ein starkes Teamgefühl und einen noch stärkeren Auftritt auf dem Spielfeld. Die Trikots kamen beim Heimspiel in Weil am 18.01.25 zum ersten Mal zum Einsatz und hier haben die Damen nicht nur spielerisch überzeugt, sondern auch optisch ein klares Statement gesetzt: Dieses Team ist bereit für Höchstleistungen!

Daniel Wieczorek und Thomas Heidenthal, die Köpfe hinter Meilenstein, ließen es sich nicht nehmen, die neuen Trikots persönlich mit dem Team einzuweihen – und haben direkt mittrainiert! Denn genau darum geht es bei Meilenstein: Performance, Prävention und gezieltes Training auf höchstem Niveau. Ob auf dem Spielfeld oder in den Trainingsräumen – sie helfen Sportlerinnen und Sportlern, ihre Leistung zu optimieren, Verletzungen vorzubeugen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

