Landsberg

13:52 Uhr

Neues Restaurant: Aloha heißt es jetzt auch in Landsberg

Plus Luca Parrotto eröffnet in einem alten bekannten Lokal in Landsberg ein hawaianisches Lokal. Was er anbieten will.

Von Ulrike Reschke Artikel anhören Shape

Hawaii-Feeling verbreitet ein neues Restaurant in der Salzgasse. Dort, wo fast jeder Landsberger einmal in seinem Leben in den Taxisstuben war. Luca Parrotto hat dort Aloha Hawaii Experience eröffnet. Der Italiener lebte einige Jahre in Honolulu. Dort besitzt er ein Restaurant, dessen Konzept er in Landsberg übernahm. Von der Südsee an den Lech führte ihn die Familie, die ursprünglich aus Apulien kommt und in der Lechstadt bereits gastronomisch tätig ist.

