Landsberg

vor 17 Min.

Neues von der Landsberger Künstlergruppe Haus24

Die Künstlergruppe Haus24 stellt gerade in der Säulenhalle in Landsberg aus.

Plus Zum zweiten Mal wird in der Säulenhalle in Landsberg ausgestellt. Auffällig sind die Werke von Felix Pitscheneder.

Von Romi Löbhard

Durfte ein Künstler die weiß gekalkten Säulen der Landsberger Galerie Säulenhalle dauerhaft künstlerisch verändern? Nein, der erste Eindruck beim Eintritt in den großen Raum trügt, Felix Pitscheneder hat seine großflächige Malerei auf Papier gefertigt und mit breiten schwarzen Klebstreifen an den vier Säulen der Halle befestigt. Pitscheneder ist Mitglied der im Jahr 2020 gegründeten Künstlergruppe Haus24, die derzeit zum zweiten Mal in der Säulenhalle in Landsberg ausstellt. Und die Schau schlicht „Neues von der Künstlergruppe Haus24“ nennt.

Schaufensterpuppen ziehen bei der Landsberger Ausstellung Blicke auf sich

Acht Mitglieder der Gruppe plus zwei Gäste präsentieren bis Sonntag, 24. März, aktuelle Arbeiten. Einer davon, und der Auffälligste, ist der erwähnte Felix Pitscheneder. Er hat unter dem Titel „Hate the player. Hate the game.“ vier wandhohe Bilder von großer Intensität geschaffen. Vorherrschende Farbe ist Schwarz, mit aggressiv wirkendem, grobem Duktus entstanden Fratzen, denen die Gier nach Geld und Ruhm, nach dem höchstmöglichen, finalen Gewinn schier aus den Augen tropft. Gleichzeitig kann der Betrachter den Hass des Menschen hinter der Fratze fast körperlich wahrnehmen, die Wut auf sich selbst, nicht loslassen zu können und gleichzeitig den Hass auf die gegnerischen Spieler und den Zwang, immer weiter zu zocken. Das Rot und die mehrfache verwendete Farbe Pink verstärken das Gefühl. Vor den mit Kunst umwickelten Säulen baumeln Leinwände, auf denen das Dilemma eines Spielers eher von der heiteren Seite, in freundlichen Farben betrachtet werden kann.

