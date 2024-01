Neunjähriger läuft in Landsberg in ein Auto und wird verletzt

Auf der Iglinger Straße in Landsberg läuft ein Bub plötzlich auf die Straße und in die Beifahrertür eines fahrenden Autos. Er wird ins Krankenhaus gebracht.

Ein neunjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Landsberg am Donnerstag gegen 16.40 Uhr verletzt worden. Laut Polizeibericht bemerkte ein 25-jähriger Autofahrer das Kind zwar am Fahrbahnrand der Iglinger Straße und reduzierte seine Geschwindigkeit. Einen Zusammenstoß konnte er aber nicht verhindern.

Bislang konnten nicht herausgefunden werden, warum der Neunjährige auf die Straße und in die Beifahrertür des Autos lief. Der Autofahrer hörte einen Knall und fand den Jungen neben seinem Fahrzeug liegend auf. Der Bub wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nur 100 Meter weiter nordwestlich der Unfallstelle wäre eine Ampelanlage gewesen, die er aber nicht nutzte. Am Pkw wurden der rechte Außenspiegel und die Beifahrertüre leicht beschädigt, so die Polizei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch