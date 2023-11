Landsberg

Neustart für das Café Zirnheld: Zwei Konditorinnen erfüllen sich einen Traum

Lara Kühl (links) und Sophia Dürrschmidt sind die neuen Betreiberinnen des Café Zirnheld in der Alten Bergstraße in Landsberg.

Plus Anfang Dezember wird das Café Zirnheld in der Alten Bergstraße in Landsberg wieder eröffnen. Zwei junge Konditorinnen wagen den Sprung ins kalte Wasser.

Die Spatzen pfeifen es in Landsberg schon von den Dächern – für das Café Zirnheld wurden neue Pächter gefunden. Ein Schild mit der Aufschrift „Die Welt sieht mit einem Kaffee in der Hand viel besser aus, deswegen öffnen wir Anfang Dezember wieder unsere Türen für Sie“ ist im Fenster zur Alten Bergstaße zu sehen. Doch nicht erst seit diesem Verweis auf die Wiedereröffnung werden die jungen Pächterinnen Lara Kühl (22) und Sophia Dürrschmidt (25) darauf angesprochen. Auch jetzt, wo die letzten Arbeiten in der Küche und den Gasträumen laufen, stecken immer wieder Passanten den Kopf herein oder signalisieren mit einem „Daumen hoch“ ihre Freude.

Kühl und Dürrschmidt kennen sich von ihrem ehemaligen Arbeitsplatz. Die beiden waren als Konditorinnen im Café Lauterbach tätig. Beide haben dort auch das Handwerk erlernt. Der Wunsch nach einem eigenen Café sei schon dort entstanden. Dass dieser so schnell Wirklichkeit wurde, kam für die beiden aber überraschend. „Als wir im Februar gehört haben, dass das Café Lauterbach schließt, haben wir beschlossen, etwas zusammen zu machen und haben den Vermieter Ludwig Hartmann kontaktiert“, erzählen die beiden. „Das Café Zirnheld hat uns schon immer gefallen mit seinem alt-modernen Stil.“ Das Café Lauterbach, das inzwischen geschlossen hat, zu übernehmen, sei keine Option gewesen. „Es wäre für den Anfang einfach zu groß gewesen“, so Kühl und Dürrschmidt.

