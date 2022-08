Landsberg

18:08 Uhr

Nicht jedem gefällt der „neue“ Hinteranger in Landsberg

Nach dem Umbau des Hinterangers in Landsberg hat sich unsere Redaktion umgehört.

Plus Nach dem Umbau freuen sich die Anwohnerinnen und Anwohner über deutlich weniger Verkehrslärm. Das Bild der Landsberger Altstadt aber hat sich durch die Asphaltierung für einige negativ verändert.

Von Frauke Vangierdegom

In einem Punkt sind sich (fast) alle einig, die im Landsberger Hinteranger leben oder arbeiten: Seit das Kopfsteinpflaster entfernt und ein Asphaltbelag aufgebracht worden ist, ist es, was den Autolärm angeht, deutlich ruhiger geworden. Fast alle, denn Susanne Piendl vom Maschenwerk kämpft seit dem Umbau mit einer Problematik, die es so vorher nicht gab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen