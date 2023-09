Landsberg Music School: Nicht nur Kinder wollen ein Instrument lernen

Beim Tag der offenen Tür der landsberg music school ist der Andrang groß. Es gibt drei neue Gesichter an der Schule.

Blockflöte, Klavier, Gitarre, Schlagwerk, Bass und so weiter: In den Räumen der landsberg music school rührte sch einiges – trotz Sonntagnachmittag und schönem Wetter. Die von Rainer Kränzlein geführte Musikschule lud am Stützpunkt in Landsberg zum Tag der offenen Tür und lockte damit zahlreiche interessierte Eltern und auch lernwillige Erwachsene in die Ahornallee, wo seit vielen Jahren unterrichtet wird und immer wieder neue Bands und Ensembles geformt werden.

Beim Tag der offenen Tür bestand eine der letzten Gelegenheiten, noch einen Platz für das laufende Schuljahr zu ergattern. Und der Andrang war nach Aussage verschiedener Musiklehrer groß. „Bei mir ging es den ganzen Nachmittag ohne Pause durch“, berichtete beispielsweise Kai Fikentscher, seit vielen Jahren Gitarrenlehrer. Zeitweise seien sogar mehrere Zuhörer im Raum gewesen, so der Musiker.

Lehrkräfte wollen in Landsberg Leidenschaft für Musik wecken

Kaum anders war es bei Peter Wachter, einem von drei neuen Gesichtern an der Schule. „Leidenschaft für Musik wecken“ ist sein Anliegen, damit möchte er Beginner ansprechen. Bei ihm steht dafür eine ganze Sammlung an Instrumenten, von der Blockflöte über Ukulele, Gitarre Bass, Schlagzeug bis zu Klavier zum Ausprobieren bereit. Zusätzlich bietet Wachter Klavierunterricht für die Kleinen an. Weitere Neulinge im Lehrerpool sind Lily Kaufmann, sie unterrichtet Gesang, sowie Tom Schuster, der neben Rüdiger Maul und weiteren Pädagogen interessierten Schülerinnen und Schülern im Schlagzeugkeller den richtigen Rhythmus beibringen will.

Beim Tag der offenen Tür in der landsberg music school war das Schlagzeugspielen begehrt. Foto: Christian Rudnik

Stichwort Schlagzeugkeller: Hier musste zeitweise gewartet werden, bis der Platz am Übe-Drumset frei wurde und die Toten Hosen bei „Wannsee“ rhythmisch unterstützt werden konnten. Eine Zugfahrt am Set? Da wurden Unterschiede deutlich. Während sich ein Proband leicht tat, die Sticks in genau der richtigen Reihenfolge auf die verschiedenen Trommeln zu bringen, war es für einen anderen die schiere Unmöglichkeit.

Dann vielleicht doch lieber erst zu Olga Frey in die Elementare Musikpädagogik? Auch hier war den ganzen Nachmittag viel los, wie die Musikerin am Ende des Tages betonte. „Es war ein guter Nachmittag“, bestätigte Rainer Kränzlein. Besonders freute ihn, dass etliche Erwachsene einsteigen und ein Instrument lernen wollen. Auch am Mitwirken in einer der Bands habe Interesse bestanden, so Kränzlein. Das sei selbstverständlich möglich. Dem Unterricht in Ensembles gilt die besondere Aufmerksamkeit. Es gibt zwei Einsteigerbands und zwei Bands für Fortgeschrittene. Dazu kommt ein Akustikensemble.. Die landsberg music school verfügt über ein Tonstudio, das auch Schülerinnen und Schülern offen steht.

Lesen Sie dazu auch