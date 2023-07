Nicht vollzogene Beschlüsse im Stadtrat: Das sagt die Rechtsaufsicht

Der Landsberger Stadtrat hebt etliche seiner Beschlüsse auf, weil sie bislang nicht umgesetzt wurden. Das stößt auf Kritik.

Ende April hat der Landsberger Stadtrat etliche frühere Beschlüsse generell aufgehoben, die aus unterschiedlichen Gründen bislang nicht vollzogen wurden. Den Stein ins Rollen gebracht hatte Haushaltsreferent Christian Hettmer ( CSU), der eine Liste mit 40 entsprechenden Beschlüssen vorgelegt hatte. Doch für ihn stellt das Vorgehen einen eklatanten Eingriff in die Rechte des Stadtrats dar. Und so bat er die Rechtsaufsicht im Landratsamt um eine Stellungnahme, die jetzt vorliegt.

In der Sitzung des Stadtrats Ende April bezogen Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und die Verwaltung zur von Hettmer vorgelegten Liste Stellung. Doch nach Meinung des Haushaltsreferenten gingen die Ausführungen teilweise am Beschluss vorbei und seien teilweise sogar unzutreffend. Als Beispiel nannte er beantragte überdachte Fahrradabstellplätze, einen Kreisverkehr an der Schwaighofkreuzung und eine Fahrradreparaturstation, die mit Verweis auf die laufende Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplans abgehandelt worden seien. Der Stadtrat beschloss dennoch mit 15:10 Stimmen, die von Hettmer benannten Beschlüsse, für die keine Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt wurden, nicht weiterzuverfolgen und aufzuheben.

Daraufhin bat Christian Hettmer, auch im Auftrag von Ulrike Gömmer (Grüne), Stefan Meister (ÖDP) und Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte), um Prüfung durch die Rechtsaufsicht. Die generelle Aufhebung der Beschlüsse ist nach Ansicht der Rechtsaufsicht möglich. So sieht es auch die Stadt: Die Rechtsaufsicht hat ausdrücklich die Wirksamkeit des Stadtratsbeschlusses zur Aufhebung früherer, noch offener Beschlüsse bestätigt und auch mitgeteilt, dass die Tagesordnung inhaltlich ausreichend konkretisiert war, teilt Pressesprecherin Susanne Flügel auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Die Rechtsaufsicht übt auch Kritik an der Stadt

Allerdings übt die Rechtsaufsicht auch Kritik: Allein die Überführung in einen Planungsprozess, wie im Falle der Fahrradabstellplätze oder des Kreisverkehrs, bedeute nicht gleichzeitig den Beschlussvollzug. Es sei vielmehr regelmäßig zu überprüfen, ob der vom Stadtrat gefasste Beschluss Berücksichtigung finden konnte und umgesetzt wurde. Erst dann gelte er als vollzogen. Nach Auffassung der Rechtsaufsicht gehört zum Beschlussvollzug auch die Bereitstellung von Haushaltsmitteln auf Initiative der Verwaltung hin. Dem Stadtrat steht es anschließend gleichwohl zu, im Rahmen der Haushaltsberatungen Kürzungen vorzunehmen und Projekte dadurch zu verschieben.

Wie in der Sitzung Ende April beschlossen wurde, sollen künftig Beschlüsse, zu deren Vollzug durch den Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen keine Mittel bereitgestellt wurden, dem Stadtrat nochmals zur Entscheidung vorgelegt werden, teilt Pressesprecherin Flügel mit. So soll verhindert werden, dass teils zehn Jahre alte Anträge als vollzugsmäßig nicht erledigt betrachtet werden, obwohl sie zum Teil faktisch seit Jahren überholt sind.

