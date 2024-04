Landsberg

14:33 Uhr

Nightgroove 2024: Was für eine wunderbare Nacht in allen Gassen und Kneipen

Plus Zum 20. Nightgroove spielen Bands nicht nur an vielen Orten, auch das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite. Wieder weit über 4000 Gäste sind unterwegs.

Von Alexandra Lutzenberger

Ob man nun auf italienische Schlager oder Rockmusik steht, beim 20. Nightgroove ist dieses Mal alles geboten und es ist eine ganz besondere Stimmung, die sich über die Gassen und Straßen der Altstadt zieht. Pino Barone im "Domus mea" passt mit seinem südländischen Temperament natürlich ganz hervorragend in so eine Nacht. In dem italienischen Restaurant im Hinteranger sorgt er so nicht nur stets für ein volles Haus, sondern auch dafür, dass die Gäste das Tanzbein schwingen.

Jede Menge los in der ganzen Stadt. Auch am Hellmairplatz. Foto: Christian Rudnik

Einen Fanklub hat er mit dabei, denn er und Severin Köhl vom Landsberger Geschäft "Vom Fass" sind seit vielen, vielen Jahren gute Freunde und so feiert man auch in der Freundesgruppe mit Hits von Adriano Celentano bis Eros Ramazzotti. Viele Besucherinnen und Besucher stehen auch lange vor den Fenstern des sehr schön gestalteten Restaurants und schauen gerne den Tänzern und Tänzerinnen zu. "Es ist eine besondere Nacht für mich", sagt Köhl. "Es ist so schön, sich hier zu treffen, ich freue mich so." Er und Pino Barone kennen sich aus Nürnberg, von dort kam der Sänger auch angereist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen