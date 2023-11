Nils Hegner richtet den Fokus auf das klassische Ballett

Der Landsberger erhält heuer den Kulturförderpreis des Landkreises. Seit Kurzem studiert er an der Ballettakademie in München.

Alljährlich vergibt der Landkreis Landsberg Kulturförderpreise an ausgewählte junge Menschen, die in besonderer Weise in Bereichen der Kunst auf sich aufmerksam gemacht haben – und den künstlerischen Weg auch weiter verfolgen wollen. Einer der diesjährigen Preisträger ist Nils Hegner.

Der 2005 geborene Landsberger Nils Hegner wechselte nach vier Jahren an der Grundschule an der Platanenstraße an das Dominikus-Zimmermann-Gymnasium, wo er heuer mit dem Abitur abschloss. Noch vor seiner Schulzeit, als gerade mal vierjähriger Knirps, machte Nils seine ersten Schritte im Übungssaal des Ballett- und Tanzstudios Beatrix Klein in Landsberg. Damit begann für ihn ein Hobby, das schnell zur Leidenschaft werden sollte.

In jungen Jahren die erste Prüfung der Royal Academy of Dance absolviert

Im Jahr 2010 bereits absolvierte er die erste Prüfung der Royal Academy of Dance, der in schöner Regelmäßigkeit noch etliche weitere folgen sollten. Advanced 1 der Vocational Examination in Dance vor einem Jahr war seine bisher letzte Prüfung. Bei diversen Tanz-Workshops, unter anderem nahm Nils Hegner am Osterkurs von Beatrix Klein oder bei der Jugend-Sommerakademie der Iwanson-Schule in München teil, bildete sich der junge Tänzer ebenfalls weiter. Immer wieder trat Nils Hegner vor Publikum auf. Bei den Ballett Galas des Landsberger Tanzstudios war er mal eine Maus im Nussknacker, mal der Hänsel und das Eichhörnchen in „Snow White Ballett“. Er trat bei der Verleihung der Dominikus-Zimmermann Rocaille auf und bei der Eröffnung der Kreiskulturtage 2022.

Höhepunkt war sicher die Hauptrolle im Märchenballett „Der Nussknacker“. Nils Hegner durfte den Nussknacker zur Musik von Pjotr Tschaikowski zweimal tanzen. 2019 gab es bereits viel Lob für den seinerzeit 14-Jährigen. Vier Jahre später, bei der erneuten Aufführung, war seine Leitung so beeindruckend, dass ihm „eine Zukunft im Tanztheater“ vorhergesagt wurde. Es ist also keine Überraschung, wenn er genau das jetzt macht: Seit Oktober ist der 18-jährige Student an der Ballettakademie der Hochschule für Musik und Theater in München. Hier strebt er den „Bachelor of Art“ an.

Nils Hegner erhält 2023 den Kulturförderpreis des Landkreises Landsberg. Foto: Alina Etschel

„Der Fokus liegt auf klassischem Ballett“, erzählt er. Für die fünf Studenten und sieben Studentinnen in seiner Gruppe werden während der dreijährigen Ausbildung bis zum Bachelor aber auch andere Tanzformen gelehrt. Und es wird auch auf gute körperliche Verfassung geachtet. Er selbst sei gesund, sportlich und achte sehr darauf, dass es keine Überlastung gebe. Damit das so bleibt, „haben wir im Studium zweimal pro Woche sportliches Extratraining“. Der Eindruck, dass dieses künstlerische Studium ganz schön anstrengend ist, trügt nicht: „Wir trainieren 30 Stunden an sechs Tagen in der Woche“, meint Nils Hegner.

Nach dem Bachelor-Abschluss hat Nils Hegner viele Möglichkeiten

Auf die Frage, was nach dem Bachelor-Abschluss kommt, zählt der Tanzstudent verschiedene Möglichkeiten auf. Das wäre einmal weiter studieren bis zum Master und Mitglied im Jugendballett. Nach diesem Abschluss gebe es die Möglichkeit zum Wechsel ins Bayerische Staatsballett. „Oder man kann sich gleich nach dem Bachelor bei einer Tanz Company bewerben.“ Das habe er nach derzeitigem Stand eher nicht vor.

Bei der Verleihung des Kulturförderpreises 2023 am 17. November im Landsberger Stadttheater werde er zwei Stücke tanzen, verrät Nils Hegner: „Klassisch und zeitgenössisch, schnell und langsam und beide Tänze anspruchsvoll und schön“.