Nino und Ingrid Calderaro verabschieden sich vom „Schafbräu“ in Landsberg

Plus Im Landsberger Hinteranger endet eine Ära. Das Ehepaar Calderaro geht in Ruhestand. Doch die italienische Küche soll dort weiter bestehen.

Von Hertha Grabmaier

„Das war mein allerletzter Einkauf“, sagt Nino Calderaro, als er mit ein paar speziellen Zutaten für die italienische Küche des „Bei Nino“ vom Asia Markt zurückkommt. Und es schwingt schon fast so etwas wie Wehmut in seiner Stimme mit, denn nun ist offiziell Schluss für ihn an dem Arbeitsplatz, an dem er lange Jahre stets mit Vergnügen seine mediterranen Köstlichkeiten kreierte. Trotzdem freut er sich auf eine ruhigere Zeit, außerhalb seiner Küche im Landsberger Hinteranger. Unsere Redaktion hat Nino Calderaro an seinem letzten Arbeitstag besucht.

Nino und Ingrid Calderaro übernahmen das "Schafbräu" im Jahr 2007

Der in der Nähe von Messina im Nordosten Siziliens aufgewachsene Nino Calderaro kam in den 1980er-Jahren über Norddeutschland nach München. „Seit meiner Kindheit habe ich in der Gastronomie gearbeitet“, erzählt er. „Er hat ein wenig Angst, danach nicht mehr genug zu tun zu haben“, sagt seine Frau Ingrid und schmunzelt. Mit ihr hat er 17 Jahre lang das „Bei Nino“ geführt. Aber das werde sich finden, beide seien schließlich jetzt im Rentenalter und das sei auch der Grund, warum sie sich aus dem „Schafbräu“ zurückziehen. In dem Haus, das die beiden vor Jahren in Pitzling gebaut haben, und im Garten gäbe es immer etwas zu tun. Ingrid Calderaro freut sich jedenfalls auf die Lebensphase, in der sie sich entspannt mit Familie und Freunden treffen und Zeit mit ihnen verbringen kann, vor allem abends und an den Wochenenden, was in all den Jahren nicht möglich war.

