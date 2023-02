Nördliche Altstadt: Den Planern über die Schulter schauen

Die nördliche Altstadt von Landsberg soll aufgewertet werden. Die Planer richten jetzt ein Büro im Hinteranger ein.

Die Stadt Landsberg möchte mit dem Stadtplanungsteam Dragomir allen Interessierten den aktuellen Stand zur Aufwertung der nördlichen Altstadt vorstellen. Dabei geht es in erster Linie um die Umgestaltung des Vorderen und des Hinteren Angers. Bislang gibt es drei Konzeptüberlegungen, die auf Basis der bisherigen Bürgerbeteiligungsformate – dem Crowd-Mapping, dem mobilen Stand, den Stadtspaziergängen und dem Zielekonflikt-Workshop – entstanden sind. Damit möglichst viele die Möglichkeit haben, sich über den Status quo zu informieren und im direkten Gespräch mit den Fachplanern Fragen stellen zu können, wird in der Altstadt vom 27. Februar bis zum 1. März im Hinteren Anger 300, ein öffentliches Planungsbüro eingerichtet, im Fachjargon "Charette" genannt.

Am Abend finden Werkstattgespräche statt

Das Besondere an einer Charette ist laut Pressemeldung der Stadt, dass den Planern live über die Schulter geschaut werden kann und zudem direkt vor Ort eigene Ideen und Vorstellungen eingebracht und mit den Experten diskutiert werden können. Am Abend finden jeweils kurze moderierte Werkstattgespräche statt. Dabei werden die Themen und Diskussionspunkte des Tages bei Brezen und Bier zusammengefasst. Den Abschluss der Charette bildet am 1. März um 18 Uhr ein moderiertes Gesamt-Resümee dieses Bürgerbeteiligungsbausteins: Die Planerinnen und Planer informieren über die Schwerpunkte der Diskussionen, möglicherweise nochmals die neuen Ideen und Ansätze, die ihnen ans Herz gelegt wurden, und über das Stimmungsbild zum Status quo der Konzeptvarianten. Bei diesem Termin sind Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl anwesend und der Stadtrat eingeladen.

Öffnungszeiten der Charette: täglich von 10 bis 17 Uhr, 18 Uhr Beginn der Werkstattgespräche. Themenschwerpunkte der Werkstattgespräche sind: Montag, 27. Februar, "Grün in der Altstadt"; Dienstag, 28. Februar, "Verweilen in der Altstadt"; Mittwoch, 1. März: "Mobil in der Altstadt". Weiterführende Informationen zum aktuellen Projektstand sowie den Dokumentationen der bisher durchgeführten Öffentlichkeitsbeteiligung finden Sie unter www.altstadt-landsberg.de. (AZ)

