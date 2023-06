Nötigung und Beleidigung auf der A96: Senior steht vor Gericht

Hat sich ein ehemaliger Professor am Steuer auf der A96 bei Landsberg danebenbenommen? Vor dem Amtsgericht Landsberg fehlt ihm die Erinnerung.

Das war schon etwas überraschend, wer da vor dem Amtsgericht in Landsberg wegen Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr angeklagt wurde. Verantworten musste sich ein 82 Jahre alter, ehemaliger Professor der Medizinischen Fakultät einer deutschen Universität. Am Ende stand eine Geldstrafe für den Angeklagten.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll der Senior im Oktober vergangenen Jahres mit seinem Auto auf der A96 der Geschädigten mit ihrem Wohnmobil unter mehrfacher Betätigung von Lichthupe und Blinker dicht aufgefahren sein. Die Frau habe im Rückspiegel nicht mehr das Kennzeichen des Fahrzeugs sehen können. Nachdem er sie anschließend überholt hatte, bremste er mehrfach, ohne dass sich aus dem Verkehr dazu ein Anlass ergeben hätte, so heftig ab, dass die Geschädigte ebenfalls stark abbremsen musste, um einen Aufprall zu verhindern. Nachdem beide auf dem Standstreifen angehalten hatten, soll er die Geschädigte mit den Worten „liebes kleines, süßes Fräulein, Sie sind nicht ganz dicht“ beleidigt haben.

Der Angeklagte beruft sich vor dem Amtsgericht Landsberg auf Erinnerungslücken

Der Angeklagte berief sich im Wesentlichen auf Erinnerungslücken. Er sei an dem betroffenen Tage auf einer sehr stark befahrenen Autobahn unterwegs gewesen. Vor der Abfahrt Landsberg Nord sei es zu diversen Spurwechseln gekommen und gelegentlich hätten auch Fahrzeuge abgebremst werden müssen. Er habe dann ein Geräusch vernommen, als wäre ihm jemand aufgefahren, hinter ihm habe sich ein Campingauto befunden. Er sei dann auf den Standstreifen gefahren, um anzuhalten. Da er keine Schäden feststellen konnte, sei er weitergefahren. Die Frau in dem Campingauto, die auch angehalten habe, sei in ihrem Auto sitzen geblieben.

Auf den Vorhalt von Richter Michael Eberle, ob er sie mit den Worten „liebes Fräulein, Sie sind nicht ganz dicht“, beleidigt hätte, erklärte der 82-Jährige: „In meiner akademischen Welt würde man diese Ausdrücke nicht benutzen.“ Richter Eberle wies ihn darauf hin, er sei hier nicht in seiner akademischen Welt gewesen, sondern im wilden Autoverkehr.

Obwohl die Fahrbahn frei war, soll der Mann stark abgebremst haben

Die 41-jährige Geschädigte bestätigte den starken Verkehr, sie habe sich mit einer Geschwindigkeit von etwas über 100 Kilometern pro Stunde auf der linken Spur befunden, auf der rechten sei dichter Lkw-Verkehr gewesen. Plötzlich sei ein Fahrzeug von hinten nah aufgefahren und habe die Lichthupe betätigt. Als sie ihren Überholvorgang abgeschlossen hatte, habe sie die Fahrspur wechseln können. Darauf habe sie der Mercedes des Angeklagten überholt und sie dabei heftig geschnitten. Obwohl die Fahrbahn vor ihm frei war, habe er dann abgebremst und das noch zweimal wiederholt, sodass noch etwa eine Autolänge Abstand gewesen sei. Man sei schließlich auf der Standspur zum Stehen gekommen, auch sie sei ausgestiegen. Der Angeklagte habe gesagt, „das geht so nicht, ich zeige Sie an“. An die zur Anklage gekommene beleidigende Äußerung, die sie bei der anschließenden Vernehmung gegenüber der Polizei zitiert hatte, konnte sie sich nun nicht mehr erinnern.

Bei einer anschließenden Erörterung erklärte der Angeklagte, „wenn es so gewesen wäre, müsste ich mich entschuldigen“. Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Joachim Feller aus Landsberg, ergänzte, sein Mandant habe die Geschädigte auf keinen Fall ausbremsen wollen. Bei der Beurteilung eines solchen Falles sei doch die Persönlichkeit zu berücksichtigen, so sei der Angeklagte unter anderem Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. Mit dem Vorschlag des Richters, das Verfahren gegen eine Zahlung von 1000 Euro an die Kreisverkehrswacht einzustellen, waren der Wissenschaftler und Rechtsanwalt Feller sofort einverstanden, die Staatsanwältin stimmte ebenfalls zu.