Notar und Kreispolitiker in Landsberg: Manfred Rapp ist gestorben

Plus Mit Manfred Rapp hatte im Landkreis Landsberg wohl fast jeder mal etwas zu tun: Jetzt ist der Notar und Kommunalpolitiker im Alter von 79 Jahren gestorben.

Dr. Manfred Rapp gehörte im Landkreis Landsberg in den vergangenen Jahrzehnten zu den bekanntesten Persönlichkeiten. Wer ihn nicht aus der Kommunalpolitik kannte, dürfte ihm mit großer Wahrscheinlichkeit als Notar begegnet sein, sei es um ein Rechtsgeschäft zu beurkunden oder bei einem der vielen Vorträge, die Rapp im Landkreis zu Rechtsthemen hielt. Am 26. September ist der Jurist und Politiker, wie am Wochenende bekannt wurde, im Alter von 79 Jahren gestorben.

