Landsberg

„Obacht Weihnacht“ beim Weihnachtsbrettl in Landsberg

Plus Die Kleinkunstbühne s'Maximilianeum lädt ins Stadttheater ein. Ein Autor und ein Musikduo bieten eine Mischung aus Humor und Besinnlichkeit.

Von Romi Löbhard

Auf einen gefühlvollen Jodler zur Eröffnung folgt ein Gedicht über ein verliebtes Tannenzweigerl, das ein erster Fingerzeig ist, worauf sich das Publikum an dem Abend im Foyer des Landsberger Stadttheaters freuen kann: Das Weihnachtsbrettl der Landsberger Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum bot die traditionelle, gewohnte Mischung aus Humor und Besinnlichkeit, mit einer alpenländisch geprägten, musikalischen Umrahmung, bei der das scherzhaft Freche ebenfalls nicht zu kurz kam.

Künstler des Abends waren der Buchloer Autor Karl-Heinz Hummel und das Duo VolXmucke aus Jengen, hinter dem sich das Ehepaar Wolfgang und Marion Filser verbirgt. Das erwähnte Tannenzweigerl, es geht wie weiland der standhafte Zinnsoldat mit seiner Tänzerin, eine innige Verbindung mit dem Kerzerl darüber ein, was in Alarm, Blaulicht und Martinshorn endet. In der Folge nimmt Hummel aktuelle Auswüchse aufs Korn, die nicht unbedingt rein auf Weihnachten zutreffen. Da gibt es etwa den Christkindlmarkt des mit „Fußgängerklaustrophobie“ infizierten Besuchers, der dort Öl aus „individuell gecoachten Oliven“ entdeckt, und „Weißwurstchutney auf Reiberdatschi“ essen oder „gehopften Cappuccino“ trinken könnte.

