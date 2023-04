Landsberg

22.04.2023

Obdachloser droht Polizisten und wird dafür verurteilt

Ein Polizeieinsatz in der Landsberger Obdachlosenunterkunft beschäftigte jetzt das Amtsgericht.

Plus Ein Mann bedroht und beleidigt in Landsberg mehrere Polizisten. Er gerät nicht das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt.

Ein Bewohner der Obdachlosenunterkunft in der Landsberger Jahnstraße soll laut Anklage der Staatsanwaltschaft im März vergangenen Jahres an einem Tag gleich mehrere Polizeieinsätze ausgelöst haben, dabei bis zu sieben Polizeibeamte beleidigt und bedroht und einer Mitbewohnerin gedroht haben, sie umzubringen. Jetzt stand er deswegen in Landsberg vor Gericht.

Dem 33-Jährigen, der dem Amtsgericht aus der Haft vorgeführt werden musste, attestiert ein psychiatrisches Gutachten eine psychische Erkrankung und Persönlichkeitsstörung. Da er außerdem erhebliche Alkoholprobleme hat, wurde ihm ein Betreuer zur Seite gestellt.

Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

