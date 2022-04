Öffentliches Gebet in Landsberg: Pfarrer Zeitler distanziert sich

Plus Eine Initiative ruft in Landsberg zum öffentlichen Rosenkranz-Gebet auf. Warum sich Stadtpfarrer Michael Zeitler von der Aktion distanziert.

Die Initiative „Deutschland betet den Rosenkranz“ ruft jeden Mittwochabend zu einem öffentlichen Rosenkranzgebet vor der Mariensäule am Landsberger Hauptplatz auf. Alle Menschen sind laut einer Mitteilung zum Beten eingeladen – „an tausend anderen Orten“ gebe es ebenfalls solche Aktionen. Warum sich der Landsberger Stadtpfarrer Michael Zeitler gegenüber unserer Redaktion nun deutlich von der Initiative distanziert.