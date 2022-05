ÖPNV: Kommt in Landsberg das Ein-Euro-Ticket?

Plus Neun Euro pro Monatsfahrkarte, ein Euro für das Tagesticket: Es gibt viele Ideen, um den Nahverkehr attraktiver zu gestalten. Sorgen finanzielle Anreize für mehr Passagiere? Das glauben nicht alle in Landsberg.

Lang ist es nicht mehr hin: Das Neun-Euro-Ticket soll diesen Juni eingeführt werden. Fahrgäste können damit drei Monate lang für je neun Euro den ÖPNV nutzen. Das Ticket soll deutschlandweit in Bussen und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr gelten. Doch wie die Idee der Bundesregierung umgesetzt werden soll, ist im Detail noch nicht geklärt. Das macht sich auch im Landsberger Stadtrat bemerkbar. Dort war vergangene Woche ein Antrag der CSU-Stadtratsfraktion für ein Ein-Euro-Ticket Gesprächsthema. „Wohl wissend, dass die Regierung ein Neun-Euro-Ticket plant“, erläuterte Stadtrat Christian Hettmer in der Sitzung, wolle man langfristig den klimafreundlichen öffentlichen Personennahverkehr fördern und Menschen, die sich kein Auto leisten können zu unterstützen.