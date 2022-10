Offen für Neues sein und behutsam mit Ressourcen umgehen

Regionale Wohnungsbaugesellschaft zu Gast im Landsberger Stadttheater. Wie will man in den jetzigen Zeiten die Heimat weitergestalten?

Nach Veranstaltungen in München, Ebersberg, Rosenheim und Dachau hat jetzt das jährliche Treffen von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Verwaltung, Vereinen und Verbänden in Landsberg am Lech stattgefunden. Im Fokus standen vor allem die gesellschaftlichen Aspekte der Siedlungs- und Regionalentwicklung. Rund 200 Gäste sind der Einladung vom Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD), der Landsberger Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und des Landsberger Landrats Thomas Eichinger ( CSU) gefolgt. Weitere 100 Interessierte verfolgten die Veranstaltung via Livestream. Unter dem Motto "Heimat gestalten. Identität bauen. Tradition leben." diskutierten die Teilnehmer/-innen über Herausforderungen und Lösungsansätze, wie die Metropolregion München den Menschen eine lebenswerte Heimat bleiben kann, die ihren Wurzeln treu bleibt, offen ist für Neues, behutsam mit ihren Ressourcen umgeht und in der die Menschen solidarisch und respektvoll miteinander leben können.

Auch Berlin war live zugeschaltet

Dass dies keine Themen sind, die nur die kommunale Ebene betreffen, sondern auch bundespolitisch wahrgenommen und bearbeitet werden, bestätigte Sören Bartol, Parlamentarischer Staatssekretär in Berlin, der der Veranstaltung in Vertretung der Bundesbauministerin live zugeschaltet war. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter: "Es bedarf starker Partnerinnen und Partner in Land und Bund, die unsere Bedürfnisse auf der kommunalen Ebene kennen und aufgreifen. Partner, die uns in die Lage versetzen, die großen Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, zu bewältigen. Kurz zusammengefasst meine ich: einfacher, schneller, mehr. Das heißt, wir brauchen einfachere Regulatorik, schnellere Entscheidungsprozesse und mehr partnerschaftliches Miteinander zwischen Bund, Land und Kommunen."

Die Landsberger Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl nannte als Beispiel hier die Einschränkungen durch das Vergaberecht in Zeiten von Lieferschwierigkeiten und Materialknappheit: "Was nützt uns eine Ausschreibung, die zeitliche und personelle Ressourcen bindet in einem Markt, in dem wir froh sein können, überhaupt ein Angebot zu erhalten? Wir brauchen deutlich mehr Flexibilität, um beispielsweise preisgünstigen, neuen Wohnraum anbieten zu können."

Der Fliegerhorst Penzing war ein großes Thema

In drei von BR-Moderator Tillmann Schöberl moderierten Fachsessions richteten regionale Verantwortliche ihre drängendsten Fragen an die versammelten Expertinnen und Experten, um diese Fragestellungen in drei Workshops am Nachmittag gemeinsam zu bearbeiten. Nach einem Input von Martin Birgel (Dragomir Stadtplanung GmbH) zur Konversion des Fliegerhorsts Penzing als Chance für eine innovative Quartiersentwicklung gingen Penzings Bürgermeister Peter Hammer und Erdings Oberbürgermeister Max Gotz unter dem Titel "Neue Orte schaffen. Siedlungs- und Quartiersentwicklung mit Innovation" der Frage nach, welche Lösungsansätze es zum Umgang mit aktuellen Herausforderungen der Siedlungs- und Quartiersentwicklung am Beispiel großer unbebauter Flächen gibt. Die Landsberger Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und die Münchner Stadtbaurätin Professorin Elisabeth Merk (Universität Florenz) beschäftigten in ihrer Session "Orte nachqualifizieren. Alt und Neu zusammengebracht" die Frage, was im Alltag Brücken zwischen Alt und neu bauen kann. Egal ob im neuen Landsberger Stadtquartier am Papierbach oder im Münchner Sanierungsgebiet Neuperlach, die Herausforderungen sind die gleichen. Alt- und Neubürger im ländlichen Raum zusammenzuführen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist dabei eine große kommunalpolitische Herausforderung.

In der dritten Fachsession beschäftigten sich Landrat Thomas Eichinger und Kranzbergs Bürgermeister Hermann Hammerl mit der Situation, dass Gemeinden sich im Wettbewerb um dringend benötigte Fachkräfte attraktiv aufstellen müssen. Sie sollen Fachkräfte anlocken, ihnen Raum und Perspektiven bieten. Gleichzeitig befürchten viele den Verlust von Tradition und gewachsenen Strukturen. Welche Lösungsansätze sich hierfür finden lassen, stand im Mittelpunkt der Runde mit dem Titel "Gemeinwesen sichern. Fachkräften Perspektiven bieten". Eine zentrale Erkenntnis des Vormittags: pragmatisch an Umsetzungen rangehen und Gestaltungs- und Ermessensspielräume ausnutzen.

Wie bringt man Alt und Neu zusammen?

Die Landsberger Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl: "Die Regionale Wohnungsbaukonferenz haben wir als Chance genutzt, um die Fragen und Themen, die uns in Landsberg am Lech umtreiben, konkret zu beleuchten: Wie bringen wir Alt und Neu zusammen? Wie schaffen wir eine Verbindung zwischen einer historischen Altstadt und modernen Wohnformen in neuen Quartieren? Dabei wurde deutlich, dass viele andere Gemeinden in der Region vor ähnlichen Fragestellungen stehen. Wir haben es geschafft, gemeinsam Lösungsideen zu erarbeiten, die wir nun in unsere Arbeit vor Ort einfließen lassen können."

Auch Landrat Thomas Eichinger blickt positiv auf die Ergebnisse: "Mein Wunsch für die diesjährige Konferenz war es, einen kritischen und kontroversen Blick auf die vorliegenden Problemstellungen zu richten. Wir konnten heute die Zielkonflikte, die mit dem Thema Fachkräftemangel einhergehen, konkret benennen, ehrlich und offen diskutieren und haben somit auch Mut bewiesen. Für mich wurde wieder deutlich, dass der kommunikative Weg hier die richtige Wahl ist, auch wenn man sich diesen hart erarbeiten muss." (AZ)