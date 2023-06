Ohne Fahrerlaubnis gefahren, zu Fuß geflüchtet

In der Iglinger Straße in Landsberg war ein Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Er hatte bereits seit einem Jahr keinen Führerschein.

Einer Verkehrskontrolle am Mittwoch um 1.45 Uhr wollte ein 23-jähriger Landsberger entkommen. Die Polizeistreife hielt den Fahrer an, dieser flüchtete zu Fuß und konnte nach einiger Zeit aber dann durch die Streifenbesatzung in der Ahornallee festgehalten werden. Der Mann war ohne Wissen des Fahrzeughalters und ohne Führerschein unterwegs. Er hatte im letzten Jahr bereits auf seine Fahrerlaubnis verzichtet. Ein Strafverfahren folgt nun. (AZ)