Ole El Jerro rockt den Biergarten

Strahlender Sonnenschein, gute Musik und klare politische Botschaften: Das Herbstfest des DGB Landsberg und der SPD-Landsberg im Biergarten des Restaurants Il Lago di Garda war ein voller Erfolg. Mitglieder, Gäste und Interessierte kamen zusammen, um einen Nachmittag voller Begegnungen, Musik und gesellschaftlicher Impulse zu erleben.

Den Auftakt machte DGB-Vorsitzender Roman Filgertshofer, der die Gäste mit herzlichen Worten begrüßte. Für die musikalische Begleitung sorgte kein Geringerer als Ole El Jerro, ehemaliger Big-Band-Musiker, und heute auch als „Singender Wirt“ aus Weilheim bekannt. Mit seinem Elektropiano und viel Charme erfüllte er Musikwünsche aus seinem breit gefächerten Repertoire – und wurde mit reichlich Applaus belohnt.

Ein Höhepunkt des Nachmittags war die Rede der SPD-Landesvorsitzenden Ronja Endres, die mit klaren Worten und authentischer Präsenz überzeugte. „SPD und Gewerkschaft gehören zusammen wie Geschwister“, betonte sie und traf damit den Nerv des Publikums. Ihre Rede spannte den Bogen von aktuellen bundespolitischen Herausforderungen bis hin zur kommunalen Verantwortung in Bayern.

Auch aktuelle politische Entwicklungen blieben nicht unerwähnt. Endres stellte klar: Trotz düsterer Prognosen sei Deutschland wirtschaftlich stark und gut aufgestellt. „Wenn heute unser Außenkanzler den Untergang Deutschlands beschwört, braucht niemand Angst zu haben. Uns geht es immer noch am besten in Europa – und trotz unserer kleinen Fläche sind wir die größte Wirtschaftsmacht auf dem Kontinent und nehmen Platz 4 in der Weltwirtschaft ein.“

Das Herbstfest zeigte eindrucksvoll, wie Musik, Gemeinschaft und politische Klarheit zusammenwirken können. Ein Nachmittag, der nicht nur unterhielt, sondern auch zum Nachdenken anregte – und sicher noch lange in Erinnerung bleibt.

