Landsberg

15:53 Uhr

Oliver Twist im Stadttheater: Ein Sarg als wichtiges Requisit

Plus Das Drama "Oliver Twist" ist im Landsberger Stadttheater zu sehen. Das Schauspielerensemble ist brillant.

Von Hertha Grabmaier

Nun also kam mit "Oliver Twist" wieder ein aktionsreiches Drama in englischer Sprache auf die Bühne des voll besetzten Stadttheaters. Das fünfköpfige brillante Schauspielensemble der American Drama Group Europe & TNT Theatre Britain, singt und spielt nicht nur für, sondern auch mit den vor allem jungen Menschen, die freundlich mit "good evening, how are you feeling", begrüßt wurden.

