Landsberg: Omikron ist Herausforderung für Einsatzkräfte

Plus Omikron lässt die Zahl der Infektionen steigen. Es ist gut, dass sich Rettungskräfte darauf mit Konzepten vorbereiten, schreibt LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Es ist ein Spagat, den die Politik bei den neuen Quarantäneregeln wegen der Virusvariante Omikron macht. Auch wenn diese nach derzeitigem Kenntnisstand weniger gefährlich ist als die Delta-Variante, ist sie auf der anderen Seite aber auch ansteckender. Die Gefahr, sich zu infizieren, steigt also. Fallen bei den Rettungskräften mehrere haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter aus, kann das schwerwiegende Folgen haben. Die Wege zu den Einsatzorten werden länger, weil Feuerwehren aus Nachbarorten einspringen müssen, wenn die Kameraden vor Ort coronabedingt ausfallen. Dabei geht es bei Feuerwehr und Rettungsdienst um jede Sekunde.