Organisatoren ziehen nach der Landsberger Wiesn ein gemischtes Fazit

Plus Nach dem Volksfest in Landsberg ziehen Veranstalter und Festwirt Bilanz. Insbesondere mit dem Besucheraufkommen tagsüber sind sie dieses Jahr nicht zufrieden.

Von Dominik Stenzel

Mit einem eindrucksvollen Feuerwerk ging die Landsberger Wiesn am Sonntag zu Ende. Bei den Organisatoren ist die Stimmung nach dem Volksfest allerdings etwas getrübt, denn insbesondere mit dem Besucheraufkommen tagsüber sind sie alles andere als zufrieden. Laut Veranstalter Edmund Diebold liefen in diesem Jahr "zwei Dinge nicht optimal".

So habe den Schaustellern zum einen das Wetter, das sich eben nicht bestimmen lasse, nicht gerade in die Karten gespielt. Die erste Hitzewelle habe an den insgesamt sieben Veranstaltungstagen (16. bis 18. Juni und 22. bis 25. Juni) das Nachmittagsgeschäft zum Teil wegfallen lassen, da wohl viele Menschen wegen der Schwüle von einem Besuch der Landsberger Wiesn abgesehen hätten. Am Tag des Seniorennachmittags (22. Juni) habe man den Betrieb zudem wegen Unwetterwarnungen bereits um 19 Uhr vorsorglich einstellen müssen.

