Orgelkonzert in Landsberg: Bei Giulia Biagetti wird jede Note zur Entdeckung

Bei ihrem Konzert in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg spielte Giulia Biagetti fast ausschließlich die Werke zeitgenössischer Komponisten – und einer Komponistin.

Plus In der Landsberger Stadtpfarrkirche zeigt die Solistin die Orgel als ein Instrument, das auch zeitgenössische Komponisten zu spannenden Werken inspiriert.

Eine italienische Domorganistin, die auf Konzertreisen nicht nur ihre Noten, sondern immer auch ein Foto des Papstes im Gepäck hat, ist, selbst in heutiger Zeit, nicht so überraschend. Erstaunlich ist vielmehr, was Giulia Biagetti, langjährige Kirchenmusikerin an der Kathedrale von Lucca, darüber hinaus noch so alles unter einen Hut zu bekommen scheint.

Daraus hervorgezaubert hat sie während der Samstagsmatinee in der Landsberger Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt fast ausnahmslos Werke wenig bekannter zeitgenössischer Komponisten und – Novum im „Landsberger Orgelsommer“ – sogar einer Komponistin. Abweichend vom Programm war dies anstelle des Franzosen Marcel Lanquetuit die walisische und seit Jahren in den USA Furore machende Carol Williams. Mit Violinschlüssel-Tatoo auf dem Oberarm und einem Doctor of Musical Arts in der Tasche ist „America’s Sweet-Heart Organist“, wie ihr Label Melcot Music sie auf seiner Homepage bezeichnet, in einer Mischung aus Gelehrter, Punk und Diva landesweit in der „Mission Orgel“ und ihrem ganz eigenen Universum unterwegs. Deutlich davon inspiriert ist ihr Werk „Venus Toccata“, ein kraftvolles Stück, getrieben von ostinaten Akkorden und, typisch für Werke der über eine brillante Fußtechnik verfügenden Organistin, wichtigen Linien im Pedal.

