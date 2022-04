Ostergeschichte: Trotz schwerer Krankheit wagt Ralf Danger etwas Neues

Plus Vor fünf Jahren wird bei Ralf Danger Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Trotzdem verliert der heute 59-Jährige nicht seinen Lebensmut und übernimmt ein alteingesessenes Fotostudio in Landsberg.

Krebs – eine Diagnose, vor der sich wohl jeder fürchtet. Ralf Danger von Enzer-Fotografie-Fotoni im Vorderanger in Landsberg hat sie vor fast fünf Jahren bekommen. Vor Kurzem hat er dennoch den alteingesessenen Fotoladen, in dem er seit 30 Jahren arbeitet, unter anderem Namen übernommen. Unsere Redaktion hat sich vor Ostern, das als Fest der Auferstehung gilt, mit Ralf Danger getroffen. Wie man trotz schwerer Krankheit den Lebensmut nicht verliert und sogar noch einmal etwas Neues wagt.